La Liguilla del Clausura 2018 se jugará con Clásico Capitalino en cuartos de final

La Liguilla del Clausura 2018 de la Liga MX comenzará este miércoles y jueves con los partidos de ida de los cuartos de final, cuyos horarios están por definir.

Tras un partido de infarto entre Pumas de la UNAM y Gallos Blancos de Querétaro que terminó empatado a un gol, los emparejamientos de la Liguilla quedaron definidos. Pumas ganaba 1-0 con un gol de Matías Alustiza en la primera mitad que lo ubicó en la sexta posición de la tabla momentáneamente y lo tenía enfrentando en ese momento a Rayados, pero luego de un golazo de Erbin Trejo, el empate dejó a Pumas en la séptima posición.

De esta manera, Pumas recibirá en el partido de ida al Club América en una nueva edición del Clásico Capitalino, algo que no sucedía en Liguilla desde el Apertura 2015.

El súper líder Toluca enfrentará a Monarcas Morelia, mientras que Santos enfrentará al actual campeón Tigres, el único duelo que ya estaba definido luego de los partidos del sábado. Por su parte, Rayados buscará regresar a una final midiéndose primero a Tijuana.

Pachuca, que llegó a la jornada del domingo clasificado en la octava posición, pero el empate de Pumas lo dejó por fuera de la fiesta grande. El único resultado que le convenía a los Tuzos era una victoria de Querétaro sobre el equipo universitario.



Así quedan los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2018:



- (1) Deportivo Toluca vs (8) Monarcas Morelia

- (2) Club América vs (7) Pumas UNAM

- (3) Rayados Monterrey vs (6) Club Tijuana

- (4) Santos Laguna vs (5) Tigres UANL

