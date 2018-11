¡La Liga MX está que arde! Quedan tres plazas en la Liguilla y cinco equipos siguen vivos

Estas cinco escuadras son, del sexto al décimo, Tigres con 26 puntos (+13), Toluca igual con 26 (+7), Monarcas con 25 (-1), Pachuca con 23 (+8) y Querétaro con 23 (-2). A felinos y diablos les basta con empatar ante Chivas y Lobos, respectivamente, para asegurar su lugar en liguilla, en caso de no hacerlo deberán esperar a que al menos uno de los equipos que están debajo no gane para no tener que recurrir a la diferencia de goles.