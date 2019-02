La Liga MX es el torneo más emocionante de Latinoamérica

Hace casi dos años, un par de periodistas argentinos arremetieron contra el futbol mexicano. Flavio Azzarro en el programa Fútbol al horno dijo: “No, yo no lo menosprecio al fútbol mexicano, yo digo que es una mierda, es una cagada el fútbol mexicano”; su postura la respaldó Augusto César: “Tienes razón, el fútbol mexicano es inmirable porque no defienden, no marcan, no saben nada”.