La eliminación del América de la Copa MX aleja al ‘Piojo’ del Tri

Herrera es un buen técnico, la forma de jugar de sus equipos gusta, pero el resultado en el juego es importante, porque las burlas para el América ya han comenzado y eso que aún no se sabe si Chivas logrará superar al Querétaro.

Pero no todo está perdido, ya que conocemos que en el fútbol mexicano un campeonato puede cambiarlo todo, cuando llegó al Tri había sido eliminado también de la Copa MX por el Cruz Azul y fue en aquella inolvidable final cuando se dirimió. Que el descalabro sirva para enmendar el camino.

Al parecer son tres los nombre sólidos que conocen la Liga MX y que pueden llegar al Tri, el primero es Ferretti, quien tiene dificultades por su vínculo laboral con Tigres, el segundo es

Almeyda pero no gusta a un cierto sector y el tercero es Herrera, quien ya dirigió al conjunto mexicano. Si la respuesta no está en ellos tres parece que México nuevamente será dirigido por un hombre que no tuvo cosechas en la Liga MX.