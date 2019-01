La arriesgada apuesta de Palermo y sus números

Su primer experiencia dirigiendo fue con Godoy Cruz durante 36 encuentros, su salida se dio en medio de la polémica y no por malos resultados, sino por las exigencias que, según José Manzur, Presidente del equipo, 'el Titán' pretendía: "Quería una suma de dinero que para Godoy Cruz era muy importante, y encima la exigencia era en dólares. En el medio también había un importante pedido de comisión para el representante, que el club no pretendía pagar; también quería una cláusula para poder irse si llegaba una propuesta de la Selección, de Boca o de otro club 'muy picante' que no voy a decir"