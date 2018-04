Keisuke Honda confirma que podría irse del Pachuca al final de la campaña

El astro japonés aseguró que su partida de Tuzos no sería por dinero, si no por una decisión que tomó hace un año.

Keisuke Honda ha confirmado este viernes que "es posible" que se vaya del Pachuca próximamente.

El astro de los Tuzos utilizó Twitter para mandar un par de mensajes.



Keisuke Honda dejaría al Pachuca al final del torneo Univision 0 Compartir



"Mi querida gente Mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decision hace un año atrás, cuando firme con el club...", aseguró en el primero,



"Mi querida gente Mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decision hace un año atrás, cuando firme con el club... — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) 27 de abril de 2018



"Yo quiero intentar cosas nuevas para mejorar el mundo. Realmente aprecio todo el cariño que me han demostrado, y quiero mucho a mis compañeros, a Diego, Marco, Andres, Jesus, y toda la gente de Pachuca y Mexico. Los siento como si fuesen mi familia. Gracias”, completó.



Yo quiero intentar cosas nuevas para mejorar el mundo. Realmente aprecio todo el cariño que me han demostrado, y quiero mucho a mis compañeros, a Diego, Marco, Andres, Jesus, y toda la gente de Pachuca y Mexico. Los siento como si fuesen mi familia. Gracias” — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) 27 de abril de 2018



El contrato de Honda finalizará en mayo y ya tendría ofertas de clubes de Europa y de la Liga japonesa. Ha participado en 28 partidos de la Liga MX y ha marcado 10 goles.