EXCLUSIVA | Juvenal Olmos desmiente a Kuri: no hubo mutuo acuerdo y sí hay doble contrato

"Hablamos después del partido con Pachuca, el viernes termina la conferencia de prensa, va Yair (Tejeda) que es el director deportivo y Mario Trejo que es el vicepresidente y me dice: 'Juvenal, el dueño el señor dice que usted sigue hasta acá nada más, está desvinculado, su contrato llega hasta hoy nada más, usted no sigue más'.

"Me paré, la reunión no duró más de un minuto, nos dimos las manos y me fui, entonces a los 15 minutos sale un comunicado donde dice que hay como una verdad y hay cosas que son gráficas, no hay un común acuerdo, en ninguna parte donde yo haya estado he renunciado a mi trabajo", expresó Olmos.