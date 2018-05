Juan Iturbe carga contra el 'pacto de caballeros' en el fútbol mexicano

Juan Iturbe, delantero del Club Tijuana, expresó su molestia por el conocido 'pacto de caballeros' que prevalece en la Liga MX, ya que de acuerdo al atacante nacionalizado paraguayo, en México se vende a los jugadores "y no te avisan".

De visita en Paraguay y durante una entrevista para Futbol a lo Grande, Iturbe criticó la forma en que los equipos de la Liga MX hacen negocios sin el consentimiento de los jugadores, y puso de ejemplo los rumores que lo colocan en Pumas.

"Aún no se nada (del acercamiento de Pumas), llegué hace unos días a Paraguay. El tema es que en México venden y vos no sabes nada, venden y debes ir. En el Draft te venden y no te avisan. Me comentaron del acercamiento de la gente de Pumas que querían comprar mi pase”, declaró Iturbe.

Pumas luce determinado a renovar su plantel tras el pésimo paso en el Clausura 2018. Sin embargo, Juan Iturbe no descarta regresar a Paraguay.

"No sabemos qué puede pasar mañana, si hay un llamado podemos escuchar la oferta. Sería lindo volver al fútbol paraguayo, uno extraña a la familia", concluyó el romperredes.