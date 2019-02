José Juan Macías asegura: “Voy a jugar en el Real Madrid o en el Barcelona”

El delantero de León, José Juan Macías , no se pone límites y se ve jugando en un futuro no muy lejano en el balompié europeo.

"El año pasado fui a Brasil, que solo es el puro nombre, le dimos una 'trapiada' a Brasil, solo es el logotipo de etiquetas que ponemos, somos muy capaces, a veces hago jugadas y digo no sabía que podía hacer esto, cada día me sorprendo y me dan ganas de seguir. Yo no vengo desde abajo, yo nací en un ambiente donde tengo todas las facilidades, pero no tengo culpa de eso, hay muchos casos en que te discriminan y empiezan a dudar del talento y piensan que es por otras cosas”, finalizó el jugador.