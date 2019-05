Jorge Isaac Rojas pitará el duelo decisivo entre Tijuana y Puebla

El silbante Jorge Isaac Rojas dirigirá las acciones del Tijuana vs Puebla , el próximo sábado 4 de mayo, en uno de los duelos más relevantes de la Jornada 17 del Clausura 2019, debido a que se juegan de manera directa su boleto a la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

El árbitro Luis Enrique Santander pitará el Necaxa vs Querétaro a desarrollarse en el Estadio Victoria, y con la responsabilidad de no cometer errores en el Toluca vs Lobos BUAP estará Óscar Macías Romo desde el Estadio Nemesio Diez.