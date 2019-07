Raúl Jiménez y Edson Álvarez, felices por llegada de Gio al América

“Es un reto muy importante para él, lo felicito porque no es fácil llegar al Atlético de Madrid. Le deseo todo el éxito del mundo, es un club exigente, tanto de trabajo como lo que está alrededor, sé que tiene la calidad y la capacidad para estar ahí”, dijo el delantero.

“Contento, cuando vi la noticia me emocioné bastante tuve la oportunidad de platicar con Gio y estaba muy contento y muy emocionado. Me preguntó del club, de los compañeros y lo vi muy ilusionado y contento. Me llena de mucho orgullo”, expresó el contención.