Javier Salas: “Me veo campeón con Cruz Azul”

Cruz Azul, que lleva 20 años sin ganar un título de liga en el fútbol mexicano, no está pendiente del pasado, y buscará acabar con su sequía en el torneo Clausura 2018 que comenzará el 5 de enero, aseguró el volante Javier Salas.



Llegó a México Walter Montoya, la ‘bomba’ del Cruz Azul Univisiondeportes.com 0 Compartir

"No podemos quedarnos en el pasado, tenemos la energía y la alegría para hacer las cosas bien en el presente y en el futuro", dijo el jugador.



publicidad

Después de no renovarle el contrato al español Paco Jémez, con pocos resultados en los dos campeonatos de 2017, la directiva del conjunto celeste contrató al portugués Pedro Caixinha quien, según Salas, tiene una mentalidad positiva.



La 'Chuckymanía' en 2017: de joven maravilla a estrella mexicana en el fútbol mundial Hirving Lozano se convirtió en 2017 en el jugador que con su talento da muestras de que será el próximo referente del 'Tri', no solo por su actuación con la selección sino en su trabajo con clubes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Luego de ser campeón con Pachuca en 2016, el 'Chucky' volvió a tener un excelente primer semestre con los 'Tuzos'. A pesar de que el equipo no fue finalista en el Apertura 2017, dio pelea. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Lozano ha dado pasos cada vez mas grandes para ser uno de los jugadores importantes con la selección mexicana y en este 2017 se consolidó cada vez más. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Chucky' fue el gran referente de Pachuca durante la Liga de Campeones de la Concacaf, en la lucha por llegar al Mundial de Clubes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con ese título y el gran logro cumplido, 'Chucky' se despidió del Pachuca como todo un ganador y gran figura, ya con miras a Europa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con el 'Tri', Lozano tuvo una destacada participación en la Copa Confederaciones, en la que incluso celebró goles contra los rivales europeos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Copa Confederaciones también sirivó para que Lozano, aún con 22 años de edad, tuviera una experiencia contra rivales de peso mundial, con miras a Rusia 2018. Foto: AP | Univision 0 Compartir Sin embargo, su momento clave fue la llegada al PSV Eindhoven, donde fue recibido como un ídolo y gran figura del equipo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Hirving Lozano se ganó su lugar desde e banquillo y de a poco convenció de su utilidad con el equipo holandés. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El mexicano cada vez se hizo más importante y sus actuaciones en la ofensiva le merecieron todos los aplausos en la Eredivisie. Foto: VI-Images / Getty Images | Univision 0 Compartir El comienzo del 'Chucky' en PSV Eindhoven fue incluso mejor que el de Ronaldo y Romario en ese equipo. Todas las miradas se enfocaron al mexicano, nuevo talento del histórico club holandés. Foto: VI Images via Getty Images | Univision 0 Compartir El público del Philips Stadion se rindió ante su nuevo ídolo, un jugador que sin duda fue el mexicano de mejor actuación en el Viejo Continente en el segundo semestre de 2017. Foto: VI Images via Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El protagonismo de Lozano en Holanda le dio la confianza. Así se hizo ídolo en el PSV Eindhoven y una figura en Europa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Lozano también se convirtió en figura fija entre los titulares de la selección de México. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 'Chucky' también se ganó el respeto de los principaes referentes del 'Tri': un 2017 para el recuerdo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La 'Chuckymanía' se apoderó del fútbol mundial desde el torneo mexicano, la selección y el balompie europeo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"Pedro desde el primer día me dijo que viniera con el chip ganador, nos inculcó una mentalidad ganadora y todos vamos por el mismo camino", indicó.

Cruz Azul continuó su pretemporada con un entrenamiento en su campamento en el sur de la Ciudad de México en el que el grupo afina su preparación para el duelo del 6 de enero cuando recibirá a los Xolos de Tijuana en el arranque del campeonato.





"Sabemos que estamos en un equipo grande y estamos ilusionados. Vengo con la mentalidad de conseguir cosas grandes, me veo campeón con Cruz Azul", observó Salas, quien llega de los Rojinegros del Atlas.

Salas dijo que Cruz Azul ha hecho una buena pretemporada y está listo para comenzar bien el Apertura, con la meta de entrar a la liguilla de los ocho mejores y en ella disputar el título.



Rumores de Liga MX para el Clausura 2018: América, Chivas y Cruz Azul aún se mueven Los equipos de la Liga MX todavía siguen en busca de reforzar sus nóminas después del Draft, que al no dejar muchas bombas sí abre el camino a posibles sorpresas en fichajes para el Clausura 2018. Foto: Getty Images y Mexsport | Univision 0 Compartir El nombre del colombiano Edwin Cardona flota alrededor de América. El volante que ahora está en Boca Juniors suena como uno de los refuerzos que llegue a Coapa para la próxima temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir De pasado con Monterrey, no se debe descartar que el colombiano escuche ofertas para ser parte de las 'Águilas' gracias a su buen pasado reciente en el fútbol mexicano. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Miguel Layún está en búsqueda de salir del Porto con la idea de tener más minutos de juego y continuidad con miras al Mundial de Rusia 2018 y su nombre ya suena para los grandes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El jugador del 'Tri' aún no tiene ofertas oficiales, pero América y Cruz Azul lucen como los dos candidatos para tener al que fuera campeón de Liga MX antes de partir a Europa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Chivas de Guadalajara confirmó la salida de Oswaldo Alanis luego de que no se llegó a buen puerto en las negociaciones por renovar. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alanis, jugador del 'Tri', podría recalar en Rayados de Monterrey, aunque todavía está en la búqueda de un equipo. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Matías Almeyda, técnico de Chivas de Guadalajara, hizo pública su molestia por los altos precios de los jugadores que buscaban, mensaje que tras la salida de Alanis quizás les sirva para ir por más. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Si bien quedó en punto muerto, la Liga MX aún es la opción más latente para que Giovani y Jonathan dos Santos no pierdan ritmo de competencia con miras al Mundial. Aún suenan para Xolos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El arquero mexicano Raúl Gudiño es otro que quiere tener más minutos de competencia con la idea de ser tenido en cuenta por Juan Carlos Osorio en el grupo del 'Tri' y estaría mirando a la Liga MX. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Ahora arquero del APOEL de Chipre en préstamo del Porto, el juvenil estaría en la mira de Pumas como un posible refuerzo para el Clausura 2018. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Uno de los rumores que se cayeron fue el de la eventual salida de Keisuke Honda del Pachuca, donde compartirá con Cristian Giménez en el ataque de los tuzos. Veteranía en la ofensiva. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lucas Zelarayan podría salir de Tigres luego de que se confirmó el interés de River Plate por hacerse a sus servicios. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El atacante de Tigres tiene una marcada competencia en la titularidad del equipo, mientras que en el fútbol argentino existe un gran interés por tenerlo como ficha clave. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El colombiano Arley Rodríguez (der.) es uno de los que podría llegar en reemplazo de Zelarayan y su nombre ha estado hace varias semanas en carpeta. El atacante fue campeón con Atlético Nacional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rodríguez es uno de los jugadores cuyos nombres están en medio de los rumores aún vigentes en la búsqueda de refuerzos en la Liga MX para el Clausura 2018. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"Me han tratado muy bien en Cruz Azul y voy a morirme en la cancha con este club, adaptarme a la ciudad me ha costado, por el tráfico pesado, pero el club se me ha hecho grandioso", indicó.

El centrocampista explicó que ser fichado por el Cruz Azul es una buena oportunidad profesional y como mexicano debe dar lo mejor para marcar la diferencia y entrar al cuadro titular de Caixinha.



¿Quién es Jeremy Ménez, la obsesión de América como refuerzo para el Clausura 2018? Jeremy Ménez es un atacante francés de 30 años que aparece como prioridad entre los refuerzos de América para el Clausura, tras una trayectoria profesional de 13 temporadas en Europa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ménez tiene como récord ser el más joven en debutar en la Liga de Francia, con 17 años el 7 de agosto de 2004 con Sochaux. En su primera temporada incluso hizo un 'hattrick'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En dos temporadas con Sochaux, disputó 68 partidos y anotó 8 goles, siendo el socio ideal de los artilleros gracias a sus asistencias. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2006, Ménez firmó con Mónaco y en ese equipo estuvo durante dos temporadas, con 61 partidos y 14 goles. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de no tener la regularidad deseada, esta experiencia por el Principado le permitió madurar a Ménez y dar un paso a las grandes ligas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Fue así como el jugador que puede actuar como mediapunta o delantero llegó a Roma en Italia, donde vivió su mayor crecimiento como profesional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En Roma compartió con grandes referentes a nivel mundial y eso le dio una experiencia llena de jerarquía como profesional, desde su llegada a los 24 años hasta su salida a los 27. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 2011, tuvo varias participaciones con la selección de Francia y allí llegó al mejor momento de su carrera, aunque no logró ganarse un puesto fijo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La velocidad de Ménez y su capacidad para ser asistente y goleador a la vez es una de las cualidades que en su momento le dio al atacante un espacio entre la élite francesa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con el buen momento, Ménez llegó a mediados de 2011 a París Saint-Germain, que empezaba un proyecto con miras a ser uno de los grandes de Europa y para ello trajo grandes figuras. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En sus tres temporadas en el PSG, Ménez fue campeón dos veces de la Liga de Francia, una vez de Copa de la Liga y otro de Supercopa de Francia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A mediados de 2014, el atacante dio el paso a Milán de Italia y en su momento estuvo al ritmo goleador de los argentinos Gonzalo Higuaín y Carlos Tévez, al punto de marcar 16 goles en 34 partidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, la segunda temporada de Ménez en Italia no fue tan provechosa y en 12 partidos apenas marcó cuatro tantos, lo que dio pie a su salida. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A mediados de 2016, el francés llegó a Girondins de Burdeos, donde apenas marcó tres goles en 31 partidos y una temporada discreta que llevó a su salida al Antalyaspor de Turquía. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En Turquía apenas lleva nueve partidos en el segundo semestre de 2017 y por eso quiere volver a la competencia con América para 2018, con el fin de ser el atacante brillante que sorprenda en Liga MX. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"Hay que pelear el lugar y luego sobresalir", indicó.

Salas es uno de los cuatro refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2018, junto al centrocampista argentino Walter Montoya y a los mexicanos Carlos Fierro y José Madueña.