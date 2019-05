Igor Lichnovsky: “Aquí estamos los que queremos romper esa racha sin títulos”

"No me siento el responsable de estar manchando la historia de Cruz Azul por 21 años, pero sí, cuando vienes inconscientemente se viene toda esa carga para ti. Entonces, a los aficionados les digo que aquí están los que quieren romper eso, creo que lo hemos demostrado durante todo el año", apuntó.

Más allá de que la victoria de 1-0 no alcanzó para terminar con otra mala racha, la de 20 años sin dejar fuera de una Liguilla al América, los celestes superaron en el desarrolló del juego a su acérrimo rival. El chileno, entonces, atribuye los resultados "a un conjunto de cosas", y dejó claro que el análisis de los partidos debe ser profundo.

"Nosotros tenemos un montón de huevos porque cuando nos anotaron en contra nos dolió, pero no solo es eso, entonces el curso de entrenador debería ser solo 'cómo hacer que los jugadores pongan huevos y que hacer cuando no los ponen', que no se basen en nada más", agregó.