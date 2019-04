Ignacio Ambriz: “Necesitamos mantener los pies sobre la tierra, porque no hemos ganado nada”

León, rompió el pasado viernes la marca de juegos ganados de manera consecutiva en la liga al llegar a 11, uno más que Cruz Azul en 1972, pero ese éxito preocupa a Ambriz, quien trata de convencer a sus jugadores de que no han conseguido nada aún.

"Mi labor como entrenador es que tengamos los pies sobre la tierra, no creer que hemos ganado algo. No conseguimos nada aún, sólo romper un récord, no pasa de ahí. Hemos ganados 11 partidos, aunque lo importante es hacer una buena liguilla y eso se logra a base de trabajo", señaló.