Henry no teme a la competencia: "es un reto mayor tumbarle el puesto al que llega"

Ante esta situación, el oriundo de Mérida no se intimida, al contrario considera un reto enfrentarse ante sus compañeros por un sitio titular, sin importar si se trata de un jugador que ya se encuentra en el plantel o que llega como refuerzo.

"Agradecería el voto de confianza, estoy listo para ello y sé que puedo dar más todavía. Si viene o no la competencia interna siempre es sana, así que si llega o no, va a jugar el que mejor esté, sería un reto aún mayor tumbarle el puesto al que va a llegar", aseguró Martín.

Pese a contar con dos goles en el Clausura 2019, uno en la Liga MX y otro en la Copa, el delantero mexicano confesó que no está en su mejor momento: "Siento que todavía me falta mucho, no es la mejor versión de Henry, afortunadamente han caído los goles y hay que aprovechar la racha".