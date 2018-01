Henry Martín aún no tiene visa para entrar a Estados Unidos

Henry Martin es un mexicano más y al igual que muchos no cuenta aún con la visa para poder ingresar a territorio estadounidense. El jugador del América fue considerado por el técnico de México, Juan Carlos Osorio, para el cotejo que el Tri sostendrá ante Bosnia el próximo 31 de enero en San Antonio Texas, sin embargo, en caso de que no tener el documento podría perderse el cotejo.



El tema no es de alarmarse, Martín, ya realizó el trámite del documento y solo está en espera de tenerlo en sus manos. “Todavía no la tengo, esperemos que me llegue mañana”, declaró el jugador a W Radio.



La Selección Mexicana viajará este mismo lunes a Estados Unidos y se espera que en el transcurso de este viernes, Martín, tenga finalmente la visa en sus manos.