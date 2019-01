‘Gullit’ Peña reconoció problemas de alcoholismo y señaló que quiere seguir jugando al fútbol

"No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada. Cuando quise jugar futbol, fue por mí; cuando quise levantar una cerveza, fue por mí; cuando quise tener un hijo, fue igual (...) Estoy tranquilo, no me da pena ni miedo. Tuve un problema de alcoholismo y por eso me metí con (Julio César) Chávez. Tengo una rehabilitación, a veces tengo una persona a mi lado y así como me pasó a mí le puede pasar a cualquiera", dijo el mexicano Peña para Multimedios.