Guido Rodríguez: “Es un sueño poder jugar al lado de Messi”

“ Jugar con Messi es una locura . La primera vez que fui me le quedé mirando, por que es algo increíble lo que hace. Es una persona tranquila, que se hablan muchas cosas de él, lo ves jugar y te parece una locura. Tenemos que disfrutarlo; es un sueño jugar al mismo tiempo que él y en estas convocatorias”, mencionó Pizarro durante una charla con Univision.

“Estoy feliz; es un orgullo estar en la Selección. No me había tocado tantas veces, había ido pocas a las convocatorias, ahora estar cerca de vestir con la Selección en un torneo internacional, es el sueño de todo niño”.

De igual forma se dio tiempo de discutir sobre la negativa de algunos jugadores por vestir la playera de la selección mexicana, aunque destacó que no se debe "pegar" de más si no se conocen las causas.

“La verdad que es muy raro, pero me parece que aquí se pega mucho, aunque en la Argentina también. Por ahí se habla sin saber del futbolista, aunque no conozco, que los veo jugar, pero a veces se les pega de cuestiones extra cancha y la verdad no creo que sea más patriota o menos patriota por venir a la Selección”, concluyó.