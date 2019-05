Guido: "En nuestro mejor partido metimos tres; en su mejor partido, Cruz Azul metió uno"

América perdió en la vuelta de los cuartos de final ante Cruz Azul; sin embargo, esto no fue impedimento para que consiguiera su pase a la semifinal del Clausura 2019 . Guido Rodríguez sabe que hay momentos complicados en liguilla, pero, de igual manera, resaltó que su equipo avanzó.

Incluso, Rodríguez no fue el único que admitió que no fue el mejor partido del América. Su técnico, Miguel Herrera, también, pero, de igual forma, manifestó que la llave no se perdió, pues en el cotejo de ida, su equipo se impuso de forma categórica.