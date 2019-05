Guido Pizarro: "No sabemos ganar como sea"

El héroe de la Semifinal regia tiene nombre y apellido: Guido Pizarro . El argentino anotó el gol con el que los felinos eliminaron a Monterrey, por esto se sinceró de cara a la gran Final ante León. De igual forma sostuvo que los dirigidos por Ricardo Ferretti tienen una idea de juego definida, por lo que la improvisación no tiene cabida en los universitarios, menos el “ganar como sea”.

“Va a ser importante mantener una idea; realmente no sabemos jugar de otra manera. Sería difícil decir que ganaremos como sea ya que, en realidad, no sabemos. No hemos llegado en nuestra plenitud, pero confiamos en que jugaremos a buen nivel.