Gignac y Ménez se roban el show en el 'Clásico Francés' entre Tigres y América

Enner Valencia no tuvo su mejor partido con la casaca de Tigres y salió de cambio al minuto 72.

Al final, Jérémy Ménez marcó su cobro con un disparo potente al centro de la portería y la polémica arbitral no afectó el marcador.

Un remate de cabeza del francés fue el primer gol del partido. No puedes dejar que un jugador tan letal como el francés remate sólo en el área chica.

André-Pierre Gignac y Jérémy Ménez se robaron el show en un partido que tenía grandes detalles atractivos desde hace varios días. Uno de ellos, ¿cuál de los dos franceses iba a brillar más?

Que si es un Clásico o si no lo es; si es un partido entre grandes o no; al final, el partido no desmereció y tuvo absolutamente todo. Lo destacado: al final fue un extraordinario partido entre dos equipos candidatos al título.

El juego en el Volcán acabó empatado. Primero con un gol de Gignac, y luego, con una anotación desde los once pasos de Ménez tras una increíble decisión previa del silbante Fernando Guerrero.

Partidazo. Así podemos definir el duelo más atractivo de la jornada. Nada más empezar, Cecilio Domínguez avisaba con una extraordinaria jugada individual que acabó con un disparo reventando el travesaño.



¡Cecilio Domínguez casi hace un golazo! Univision 0 Compartir

Tigres respondió con prontitud. Agustín Marchesín se vistió de héroe al sacar con una impresionante atajada un remate de cabeza de Eduardo Vargas.



Tremenda atajada de Agustín Marchesín para salvar al América Univision 0 Compartir

El juego era de ida y vuelta, abierto y espectacular. Así, llegaría el primero de los dos penales que se marcarían en el encuentro luego de otra gran jugada individual de Cecilio Domínguez.



Tras esta ruleta, penal a favor del América Univision 0 Compartir

Sin embargo, como ha sido una tendencia cada que América visita a Tigres, el penal acabó siendo errado. Mateus Uribe tomó la pelota y la acabó reventando en el poste derecho de Nahuel Guzmán.



Mateus Uribe falló la pena máxima ante Nahuel Guzmán Univision 0 Compartir

Y ante Tigres, jamás debes perdonar pues la gran capacidad ofensiva de Tigres te castiga. Un gran centro de Luis Rodríguez encontró la cabeza de André-Pierre Gignac y el francés no perdonó para el 1-0.



André-Pierre Gignac anotó el 1-0 de Tigres sobre América Univision 0 Compartir

Ya en el complemento llegó la fiesta del América, y del silbante Fernando Guerrero. Antes del show, Gignac pudo aumentar la ventaja con un intento de taquito que acabó abanicando.



De taquito, Gignac casi hace un golazo que acabó en oso Univision 0 Compartir

Cuando Tigres mejor jugaba, llegó la polémica. Tras un tiro de esquina, Guido Rodríguez se levantó de cabeza para marcar el empate. Sin embargo, en un mar de dudas, idas y venidas, Fernando Guerraro invalidó el gol, luego lo concedió, y al final, acabó pitando un extraño y polémico penal. ¿Ley de la ventaja? Para el silbante no existió.



Tremenda polémica: ¿gol anulado? ¿gol válido? ¿PENAL? Todo en una misma jugada Univision 0 Compartir

Así llegaría el empate de América y el segundo gol de Jérémy Ménez en México. Los fantasmas de los penales fallados acabaron en los pies del francés quien cobró para el 1-1.



Jérémy Ménez empató el juego para América Univision 0 Compartir

Al final, Tigres y América regalaron un gran encuentro con goles de los franceses. El Neo-Clásico de la Liga MX terminó con un 1-1 donde Gignac y Ménez fueron las figuras.