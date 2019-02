Opinión | Gignac, Boselli y nuestra fortuna de verlos jugar

Mauro no solo fue líder de goleo en tres ocasiones (Apertura 2014, Apertura 2015 y Apertura 2017), sino que también lo fue dentro del campo. No se podía hablar del León sin ligarlo a Mauro Boselli. Parecería un romance que no terminaría. Y es que no todos los días un equipo puede presumir de fichar a un jugador que terminó por convertirse en el segundo máximo anotador (105) en la historia del club y que, además, fue clave para lograr el bicampeonato (2013-2014). El argentino lo hizo y ese fue su legado en la Liga MX.