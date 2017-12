River Plate aceptó interés de River Plate por Silvio Romero

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aceptó que tiene en la mira al delantero del América, Silvio Romero, para reforzar a su equipo de cara a la segunda mitad de la Súperliga argentina.

El ‘Muñeco’ reveló su interés en entrevista con Radio Rivadavia de su país nada y aunque aseguró que no hay nada seguro, sí expresó que apuntalaría su ofensiva para intentar buscar el título de liga.



Miguel Herrera: “Con lo que tenemos podemos competir” Univision 0 Compartir



"No me hago cargo de lo que digan en México, estamos a muchos kilómetros de distancia. Me interesa (Romero) y está dentro de las posibilidades”, dijo al DT al tiempo que no quiso revelar más nombres que podrían ser refuerzos.

"No voy a dar nombres. Estamos trabajando para conformar un buen plantel, competitivo, y para reforzarnos de la mejor manera posible. Estamos evaluando posibilidades y trabajando en un mercado complejo", apuntó.



América agarra 'combo' y contrata a Henry Martin, Joe Corona y Víctor Aguilera Univision Deportes Network 0 Compartir



Este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones de dirigentes en River Plate y de mantenerse D’Onofrio al frente, la oferta llegará la siguiente semana a Coapa, aunque en principio sería por solo un porcentaje del pase del delantero argentino.