Gael Sandoval: "Chivas no está para pelear por descenso, está para pelear por Liguillas”

Gael Sandoval no pasa los mejores momentos en su carrera futbolística y es conocedor de si situación en Chivas de Guadalajara . Ante ello, pretende aprovechar los minutos que le otorguen en el campo de juego para demostrar que puede competir por la titularidad.

“Es otra oportunidad, he pasado un tiempo difícil aquí, no ha sido fácil para mi pero otra oportunidad que se me da y vamos a aprovecharla. Puede ser (última oportunidad en Chivas), nadie sabe lo que pueda pasar”, sentenció el joven.