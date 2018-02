Futbolista de Puebla explota contra la Policía porque lo trataron como delincuente

El futbolista Jorge ‘Chatón' Enríquez explotó contra la Policía de Puebla, equipo con el que juega actualmente, porque fue detenido en varias ocasiones por ser confundido, supuestamente, con un delincuente.

En su cuenta de Instagram el volante surgido de las Chivas expresó su molestia al ser juzgado por el vehículo que maneja y los tatuajes que tiene.

El elemento de los Camoteros dio a conocer que, por ser futbolista, los uniformados lo dejan ir sin mayores explicaciones, aunque en varias ocasiones le han solicitado un boleto o una playera del equipo.



Que pesadilla y que molesto es que casi todos los días me detengan en mi Coche cuando no voy ni a exceso de velocidad, ni los cristales polarizados, con todos los papeles en orden. ‪El único motivo por lo que me detienen es por el tipo de camioneta que manejo y por mi aspecto! ‪Bueno esos son los argumentos que me dan siempre! ‪Es una molestia ver cómo nuestras autoridades, servicio público y social llámese policía o Transito me detengan por qué a su parecer parezco malandro! Jaja puede sonar gracioso pero de verdad se convierte en algo bastante molesto!