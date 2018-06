Francisco Gabriel de Anda: "Si Almeyda no inicia el torneo, yo tampoco"

Chivas, Matías Almeyda y Francisco Gabriel de Anda no dejan de dar nota estos días. Ahora el director deportivo del Rebaño aseguró que el técnico argentino seguirá en su puesto al inicio de la campaña, si no él mismo se iría de la institución.

“Si Matías no está en el banco, no estaré como director deportivo. Hay temas administrativos y deportivos que me rebasan. Matías está desgatado y fastidiado. No estoy buscando un plan B. Si vamos, vamos en serio”, aseguró el directivo a la cadena Fox Sports.



De Anda mostró su confianza en torno al director técnico y a la institución e incluso se ve en el futuro. Más exactamente en el Mundial de Clubes.

“Sé dónde estoy, sé dónde me metía, pero no lo estoy pasando mal. Si estás en tu mejor versión, le podemos ganar al Real Madrid en el Mundial de Clubes. Si Matías no inicia el torneo, yo tampoco lo inicio", aseguró.



Sobre el tema de Alan Pulido y sus mensajes de apoyo a Almeyda fue muy específico.