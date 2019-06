Fidel Kuri, sin patrocinadores, dice hacer un gran esfuerzo por mantener a Veracruz en primera

Mantener a su equipo en primera división no fue nada sencillo. Fidel Kuri dejó en claro que realizó un esfuerzo importante con la finalida de que Veracruz continuará en la Liga MX . Además manifestó que el pago de los 120 millones de pesos lo realizó por su cuenta, pues, de momento, no hay patrocinadores que aporten.

"Hay muchos fanfarrones que dicen que quisieran comprar un equipo, pero llevar a un equipo de primera no lo pueden hacer todos. Este es un estado importante en el que vivimos y no tener un equipo de primera división, creo que estaríamos llorando si no lo hubiéramos rescatado. Hay que verle el lado bueno a lo que pasó; sacar de lo malo cosas positivas y lograr que en este torneo, las cosas se hagan bien", mencionó Kuri durante la conferencia de prensa en la que presentó a Enrique Meza como el nuevo técnico del equipo .

"Hubo muchos que decían que querían el equipo, pero no es fácil tener un equipo de primera división y menos cuando no hay patrocinadores, cuando lo dejan a uno solo; tenemos seis años solos. Que quede claro, Gobierno no me apoyó nada. Ojalá se sumen empresarios, porque no quiero dinero del Gobierno".