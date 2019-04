Fidel Kuri explotó y amenazó a la Federación: "Me pegan uno, les pego dos"

Asimismo, se defendió sobre los ataques que ha recibido y reiteró su postura frente a la FMF: "No me interesa que la Federación no me quiera. Que hagan las cosas bien, que tapen sus cochineros que traen desde hace muchos años, porque lo voy a demostrar. He pagado mucho dinero que no me correspondía. Ya está bueno que Fidel Kuri sea el malo ".

" Me pegan uno, les pego dos; no me han dado el dinero de mis jugadores que fueron a Rusia. No puedo dar nombres porque no sé realmente quién es el que me tiene que decir dónde está mi dinero, pero lo quiero. Si tienen un cochinero, que no me quieran agarrar de trapeador", concluyó el directivo.