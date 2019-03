Fernando Beltrán y su pasado con Las Águilas: “Me corrieron del América”

Es la semana de clásicos y previo al encuentro no faltan las declaraciones que calientan el juego, para algunos futbolistas incluso es algo más personal, pues saben lo que representa la playera rival, como es el caso de Fernando Beltrán , quien reveló que en el pasado, el América no valoró sus servicios.

"Yo fui,pero me corrieron. No quiero tocar ese tema, no quiero hablar de eso. Lo doy por muerto. Fui a probarme y me corrieron... me dijeron que era muy malo", explicó el jugador en la conferencia de prensa con los medios de comunicación.