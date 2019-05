¡Feliz cumpleaños Cruz Azul! Todos se acuerdan de lo malo y pocos recuerdan tu grandeza

Este que les habla no recuerda a un Cruz Azul perdedor, porque mi óptica me permite presumir a un equipo que ha ganado prácticamente todo lo que ha jugado, así como lo escuchan. A mí me tocó ver Cruz Azul campeón de la Liga MX, con un Hermosillo ensangrentado, me tocó ver a un Cruz Azul aguerrido ganando en la Bombonera y derrotando a Rosario Central y a River Plate en una Copa Libertadores, me ha tocado ver a un Cruz Azul campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf y jugando el Mundial de Clubes y por supuesto la Copa MX, que hace no mucho la ganó… es decir prácticamente todo, hasta donde sé ningún club mexicano ha ganado la Copa Mundial de Clubes y tampoco una Copa Libertadores.