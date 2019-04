Fabricar futbolistas en México, ¿quién dice que no es un buen negocio?

El estadio Primero de Mayo, en Tulancingo, está enclavado en calles tranquilas de la ciudad. En sus bardas se anuncian cervezas, salones de fiesta y hay una academia de Lucha Libre que dice estar avalada por la AAA. Si el futbol te decepciona, con un poco de suerte la lucha libre no.

De acuerdo con una investigación realizada por Univision Deportes, Lozano costó no más de 300,000 pesos al club formarlo y lo vendieron hace dos temporadas al PSV de Holanda por 9 millones de dólares.

Pero un caso de éxito quizás no es lo más representativo. Pese a que todos los equipos reciben dinero por parte de la institución financiera que patrocina a la Liga MX, no todos han realizado debuts en el torneo de liga. Por ejemplo Lobos BUAP ha dado oportunidad en la Copa MX, pero no en el campeonato local.