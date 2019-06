Extécnico de Pumas sueña con dirigir a Chivas

Chivas está en plena reestructura de cara al Apertura 2019 con Tomás Boy en el banquillo, sin embargo, si las cosas el próximo torneo no llegarán a funcionar como es esperado el próximo torneo, el Rebaño ya tendría al primer técnico mexicano interesado en tomar las riendas del cuadro rojiblanco.

“Me hice Puma de adolescente, cuando me fui a jugar a las fuerzas básicas de Pumas, pero antes le iba a otro equipo y a ese equipo me gustaría dirigir cuando se dé el caso.

Campeón con Pumas y Pachuca en su época de futbolista, además de exjugador de Monterrey , Patiño Oviedo reveló que estuvo cerca de jugar en el club más mexicano de todos antes de llegar a Rayados, pero no se le hizo.

“En el primer Draft que se llevó en México, hubo esa posibilidad de irme a Chivas, pero hubo algunas circunstancias de aquel tiempo, y me fui a Monterrey, que me fue muy bien, pero al final sí me hubiera gustado mucho ir a Chivas", finalizó.