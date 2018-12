Exdefensor del Puebla se convierte en nuevo refuerzo del Atlas

En el Puebla no pudo afianzarse, pero Anderson Santamaría quiere buscar una nueva historia en la Liga MX, por ello se ha convertido en nuevo refuerzo del Atlas para el Clausura 2019, toda vez que ambas directivas llegaron a un acuerdo para que llegue a préstamo por seis meses con opción a compra.

El peruano de casi 27 años no fue regular con La Franja, donde militó en los dos últimos torneos cortos, en donde jugó sólo 17 de 34 partidos posibles, siendo relegado incluso al equipo Sub 20; sin embargo, la directiva de los Zorros no quiere correr más riesgos luego de los problemas de lesiones que ha sufrido su cuadro bajo.