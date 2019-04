Exclusiva | Vucetich no descarta otro 'Ronaldinho' para Gallos Blancos

"No sé si buscaría una figura, el tiempo lo puede decir, si es un elemento que nos viniera a ayudar, si se puede comprometer con la institución, será bienvenido, pero lo primero es saber elegir correctamente. Ronaldinho no costó trabajo, un gran jugador, gran persona, pero en lo personal, creo que era un jugador que ya estaba cansado, ya no quería participar, y que posiblemente estaba obligado por su hermano y hoy en día, el futbol ya no se puede jugar sin correr", reveló.