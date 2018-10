EXCLUSIVA | Ricardo Peláez nunca le dirá que no al Tri y ve a Caixinha como DT nacional

"Entrevisto a Pedro para ver cual es su proyecto y gratamente me llevo una gran sorpresa. Pensamos muy similar, es muy profesional, extremadamente dedicado, un poquito como yo en cuanto al carácter, nos identificamos mucho, entonces enchufamos inmediatamente.

"Nos hemos complementado muy bien, no ha habido una diferencia, observo los partidos y los cuestionamientos existen, pero siempre con un respeto a las funciones de cada quien", refirió.

Cuestionado sobre el tema, el directivo señaló que nunca le daría un NO por respuesta en caso de ser requerido por el representativo nacional, aunque en cuestión de préstamo de jugadores sí puso algunos ejemplos de negativas.

"Nunca le diría que no a la selección, por lo tanto, si hay convocatorias para entrenadores o jugadores de Cruz Azul vamos a apoyarlos en todo.

"Hay que recordar que los jugadores pertenecen a los equipos, no a la selección. La selección es un premio, un reconocimiento nada más. Los jugadores son activos de los equipos de fútbol, pero la selección es la aspiración más grande de un futbolista y jamás me atrevería a quitarle el sueño", dijo en entrevista.

"A futuro sí, ahorita no. No me lo quiten (dijo entre risas).