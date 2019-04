¡Exclusiva! Peláez se da plazo de 2 años para que Cruz Azul sea campeón

“Dos años de plazo para ser Campeón en Cruz Azul . Estoy seguro, ya que veo a los jugadores y estamos en la misma frecuencia. Hay que respetar los procesos del cuerpo técnico, trabajo en el diseño del equipo, yo lo que puedo garantizar a la gente es que Cruz Azul siempre estará en lo más alto, peleando por el título, mientras me toque la dirección deportiva, no como estaba antes”, afirmó Peláez.

“Pesó la Final contra América, era el último paso y no lo supimos dar, llevamos 8 meses trabajando en este proyecto ya que llegaron 10 jugadores, con un cuerpo técnico bien complementado en sus funciones, el compromiso que hay entre todas las partes importantes, estoy satisfecho, contento, me siento ilusionado de darle a la gente el título de Liga que es lo que se espera de nosotros, estamos en tiempo y forma para lograrlo.

“Ya no tengo nada qué aclarar, ya no desmiento cosas, ofrezco mi apoyo cuando los jugadores quieren hacerlo. A veces resulta más fácil para nosotros hacer videos a nivel interno. Desde que entré a Cruz Azul, he aparecido en presentaciones, con socios comerciales, pero a mí me gusta que normalmente hablen los jugadores que son los protagonistas”.