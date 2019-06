Exclusiva | Ex representante del 'Bofo' negó la acusación: “Es falso y grotesco”

Sámano no dudó en decir que lo dicho por Bautista es falso y, además, recalcó que la mentira ha sido una constante en la carrera del “Bofo”.

“Cuando jugó en Jaguares dijo que el técnico, que me parece era Brindisi, le pedía dinero , lo mismo que José Luis Real en Chivas no lo metía por instrucciones mías. Dice que lo boicoteo, la realidad es que él se arruina solito , era un muchacho con un talento diferente, pero que echó a perder todo eso por su absoluta falta de compromiso, falta de disciplina, lo corrieron de todos los equipos en los que estuvo”.

Autocrítica en Bautista Sámano instó a Bautista a que tenga autocrítica ya que, a su juicio, no ha tomado responsabilidades de los fracasos en su carrera.

“Ha creado un mundo de fantasía donde todo mundo es culpable de sus fracasos, menos él. No le encuentro pies ni cabeza, creo que busca notoriedad o que lo contraten para algo, pero no voy a permitir que use mi nombre para conseguirlo”.