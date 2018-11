Ex árbitro inicia huelga de hambre afuera de la FMF

Aunque la seguridad del inmueble le señaló que estaba cometiendo un delito al evitar el libre tránsito, Adalid y sus acompañantes, miembros de asociaciones de afroamericanos en México, no se movieron, por lo que se les comentó que los atendería Gilberto Hernández , Secretario General, algo que finalmente no sucedió.

Uno de los ex árbitros que lo acompañó, Carlos González, señaló que la FMF le habría propuesto a Maganda ser reinstalado como árbitro en Segunda División, sin embargo, los lineamientos de la liga lo impiden: "Adalid no era de Segunda División, era de Liga MX, además para Segunda División él ya no tiene la edad, ya no cumple con los lineamientos de la Comisión de Árbitros", aseguró.