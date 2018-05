Este es el panorama para la vuelta de las semifinales del Clausura 2018

Santos pegó primero y pegó bien, el 4-1 en casa les da mucha tranquilidad para la vuelta ante el América en el Estadio Azteca, sin embargo, deben tener cuidado, el 3-0 en favor de los azulcremas los elimina de sus aspiraciones, y lo mismo sucederá si las Águilas consiguen un idéntico marcador de 4-1. A su favor Santos presume que se puede dar el lujo de empatar el juego o incluso perderlo por diferencia de tres goles siempre y cuando marque al menos dos tantos en cancha ajena. Parece un resultado abultado, pero América es un equipo capaz de meter un 3-0 en el Estadio Azteca, que seguramente lucirá abarrotado para apoyar a las Águilas.



En duelo con Tijuana, los Xolos dejaron ir vivos a los Diablos del Toluca y esa situación pueden pagarla a un precio costoso, pese a ello el 2-1 les permite cualquier empate para meterse a la final, evidentemente el triunfo por cualquier marcador, pero deben tener cuidado porque el 1-0 o el idéntico marcador de 2-1 mete a los escarlatas a la pelea por el campeonato. El criterio de los goles de visitante sigue siendo primordial y si logran meter un par de goles les complicarán la existencia a los superlíderes.



Los juegos de vuelta se llevarán a cabo el próximo domingo, primero el Toluca vs. Tijuana a las 12:00 hrs. CT/ 13:00 hrs. ET/ 10:00 hrs. PT, posteriormente el América vs. Santos a las 19:00 hrs. CT/ 20:00 hrs. ET/ 18:00 hrs. PT. Y podrá seguir los juegos a través de las pantalla de Univision y por Univisiondeportes.com.