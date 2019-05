Erick Aguirre: "Es muy difícil decir que no a Chivas"

“Si claro, si me llaman es muy difícil decir que no. Es una gran institución como lo es Pachuca que estoy agradecido con ellos. Estoy muy a gusto acá. Es un reto”, precisó el joven mexicano.

“Claro que ilusiona el que tengan interés uno de los clubes más importantes de México. Como te digo, seguir trabajando, por ahora me debo a Pachuca, pero en estos días se decidirá mi futuro, si sigo acá o no, yo estoy muy contento acá”, resaltó Aguirre.

Finalmente, el todavía jugador de los Tuzos, declaró que mantiene gran relación con la directiva del conjunto hidalguense, pero se mantenía concentrado en la Liguilla, resaltando que no había tenido de hablar sobre su futuro.

“Si claro, yo siempre me mantengo hablando con el presidente. Es una persona que ve por el lado humano, pero si te soy sincero no he hablado de esos temas, estaba enfocado 100% en la Liguilla, quería pasar a la Semifinal”, indicó el jugador de los Tuzos.