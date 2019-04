Equipo 100% mexicano, prioridad por encima de ganar campeonatos en Chivas

"Hoy muchos de los equipos ya casi pueden jugar con ocho a nueve extranjeros en una alineación, eso no sucedía en nuestra época. Le quiero decir al aficionado que hoy más que nunca, sobre todo a la directiva, es cuando se debe a aferrar a esa tradición ", señaló el futbolista durante la presentación del libro "Las Pieles del Rebaño", presentado este sábado en la Ciudad de México, autoría de Joel González Romero.

A Ramón Ramírez no le importa si no hay campeonatos en Chivas, él quiere ver siempre mexicanos en el equipo de sus amores.

" A mí ya no me importa si ganan títulos a granel. Hoy Guadalajara, independientemente si llega o no a ser campeón, es cuando más obligación tiene de seguir esa tradición simplemente por exponer al jugador mexicano".