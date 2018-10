En Xolos esperan ansiosos la visita de Maradona a la frontera

La euforia que ha desatado Diego Armando Maradona en el fútbol mexicano no se detiene y ahora invade Tijuana. El argentino y sus Dorados visitan a Xolos este viernes para no perder ritmo durante la Fecha FIFA y Juan Martín Lucero, atacante de los Fronterizos, se confesó emocionado de conocer al astro.

"Yo en particular no lo conozco y mañana será el día, una alegría. Es un buen amistoso para no perder ritmo de juego, viene la etapa final y tenemos que llegar de la mejor manera. El juego es también un espectáculo para la gente, que venga Maradona va a ser bueno. Todos están emocionados, no se ha hablado mucho del tema, pero creo que sienten lo mismo que yo", reconoció.