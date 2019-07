En Tigres niegan oferta del Benfica por Enner Valencia

Enner Valencia se mantendrá con Tigres . .. o, al menos, ese es el plan hasta el momento. Miguel Ángel Garza, presidente del cuadro felino, reveló que no tiene alguna oferta en su escritorio, por el delantero. En días anteriores se manejó la posibilidad de que el ecuatoriano pudiera llegar al Benfica.

"Es normal que Valencia debería reportarse con nosotros. No creo que haya problema en esa cuestión, sino al contrario. Si llegan a tener interés ojalá nosotros sepamos, y si ambos acordamos, les informaremos. No tengo nada, ni una llamada ni comunicado ", manifestó el directivo a la salida de las instalaciones del equipo durante este viernes.

"La realidad de las cosas es que no ha habido contacto con el club y sí nos sorprende esa situación. Yo estoy igual que ustedes, me enteré por los medios de comunicación. Me da gusto que hay interés", añadió.