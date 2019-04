En Chivas ven ‘tema cerrado’ en supuesta indisciplina

“Ahora estamos aquí, mañana no sabemos. Lo que se presente en un futuro se verá lo que nos toca, lo que se tiene que hacer. Nosotros somos responsables, profesionales, sabemos que está bien y qué está mal. Somos personas, también tenemos ese derecho de salir con la familia, ellos son los menos responsables de la situación que se está viviendo en el club.

“Cada día nos están evaluando, cada partido y eso nos ayuda a exigirnos más todavía, y a saber que nadie está seguro. Me faltan todavía tres partidos, tengo que esperar un poco, pero lo que sí te puedo es que es un desempeño, pero también tengo ese sabor amargo de que Chivas no está donde debe estar”.

Acerca de ser relegado a la banca con Alberto Coyote, el portero es consciente que la decisión siempre será tomada por el encargado del banquillo y eso de be hacerlo trabajar más fuerte.

“Lo tomo como una motivación, como un reto más. Estamos preparados para jugar cada fin de semana, uno siempre se prepara para estar ahí en el once. La verdad no me sorprendió porque los entrenadores toman la última decisión, ellos mandan y uno como jugador siempre está bajo sus órdenes. Chivas genera esa presión y esa exigencia”, puntualizó.