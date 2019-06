En América mostraron claro respaldo a Renato Ibarra

"Es un tema que preferimos no meternos, tenemos el audio del doctor diciendo que sí estaba lastimado, pero no se las razones por las cuales fue apartado, nosotros lo estamos esperando para que se integre y listo.

“No hay ningún problema con él, no es problemático, nunca lo ha sido, sus razones tendrá al igual que el técnico y deberán resolver eso entre ellos", manifestó Baños, presidente deportivo de las Águilas.

"No es cierto, tenemos el reporte médico, era un golpe fuerte pero ya está listo, reitero que se incorporará en Nueva York con nosotros"

"No se ni que pretensiones, todo el mundo asume que Giovanni (dos Santos) tiene pretensiones altas pero ni siquiera sabemos cuáles son, no hemos platicado con él, no hay nada. Dependiendo de cómo esté el jugador habría que decidir", concluyó.