El ‘Piojo’ y el incremento que pide el NY Red Bulls para soltar al ‘Kaku’: “No cumpliremos caprichos”

América siguen la búsqueda de fichar refuerzos ante las bajas de Diego Lainez, Cecilio Domínguez y la recaída en la lesión de Jérémy Ménez, por ello se acercó a la MLS y puso sobre la mesa del New York Red Bulls cerca de siete millones de dólares; sin embargo, el cuadro estadounidense desearía cerca de 12 millones para negociarlo.

“No es que luzca inalcanzable porque en América hay dinero, pero tampoco se gasta mal. No le vamos a cumplir el capricho a nadie; el muchacho quiere venir, preguntamos, hemos hecho un esfuerzo, tenemos ganas de que venga y por eso preguntamos. Para que se dé todo eso, hay que llegar a un acuerdo con el equipo dueño de sus derechos, pero si no se llega, tocaremos más puertas”, indicó.

“Yo no estoy desesperado por traer a algún jugador, tengo un cuadro muy completo. (Cecilio) en ningún momento vi que echara marcha atrás de sus declaraciones y si no quiere estar, no es a fuerza. Nos duele que se vaya, pero la decisión la tomó él. Estamos tocando puertas, es un mercado difícil, tenemos seguimiento (de otros posibles fichajes)”, sentenció.