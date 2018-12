El ‘Piojo’ Herrera siente que el América está más vivo que nunca en la Final de vuelta

Miguel Herrera no ocultó su enfado por la nula intervención del VAR en el juego de ida de la Final entre América y Cruz Azul , pues considera que el partido pudo ser diferente, por el penal a su favor que no marcaron que los hubiera puesto adelante y con ventaja numérica.

“Júzguenlo ustedes (al VAR) porque yo ya dije, el aparato sirve, y lo dijimos ayer, él (Caixinha) dijo que le gustaba, a mí también me gusta el aparato, pero júzguenlo ustedes. Hay dos rojas, sí. Una para ellos y una para nosotros, pero hay un penal, y es 1-0 y con un hombre más nosotros, primero. Vemos después si se da el otro”, opinó Herrera sobre las polémicas de esta noche.

No obstante, el director técnico de las Águilas del América se mostró confiado en que su equipo se va a matar por conseguir el campeonato en el duelo de vuelta, pues están más vivos que nunca.

“Nosotros estamos tranquilos, pensando en el siguiente partido. No hay nada para nadie, queda un partido de 90 minutos donde nos mataremos por conseguirlo, lo dije. El equipo se mató, hizo entrega, tuvo determinación, desafortunadamente dos jugadores caen en lesión, pero estamos más vivos que nunca, y bien, sólidos”, añadió Herrera y negó que Cruz Azul se haya echado atrás.

“Son partidos así que tienes que ir y venir, subir, bajar. Son partidos así, de gran disputa, si te quedas un momento parado puede acabar la pelota en tu portería. No me interesa cómo estén jugando ellos. Si se defienden o no, tenemos que tener la capacidad de poder superarlos”.