El Pachuca no pudo vencer al Atlas y le abrió la puerta de la Liguilla a Monarcas

Atlas y Pachuca empataron en un duelo que provocó bostezos. Los locales no se jugaban nada ya, pero los Tuzos, que tenían la oportunidad de poner un pie en la Liguilla con la victoria, no se encontraron en la cancha y sumaron un punto que le sirve de poco, además de haber mostrado un nivel con el que no le da para competir en la fase final, en caso de avanzar.