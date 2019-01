El once ideal de la jornada 3 es comandado por Lajud e Insaurralde

La Jornada 3 del Clausura 2019 nos entregó partidos verdaderamente emocionantes, sobre todo en la jornada dominical, donde hubo polémica y drama. En esta ocasión no hubo un equipo que dominara el cuadro, siendo América y Cruz Azul los únicos equipos que aportaron dos jugadores y no solo uno. Así se conforma el equipo ideal de la tercera fecha.

Igor Lichnovsky: no se entiende que el chileno no sea titular indiscutible en el once de Pedro Caixinha pues cada vez que juega ratifica que su nivel es altísimo y contra Tigres no fue la excepción.