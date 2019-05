El mensaje de Bruno Marioni a la afición de Pumas

Ya no es más técnico de Pumas; sin embargo, Bruno Marioni no dejó pasar la oportunidad de agradecer a la afición del equipo. El argentino envió el mensaje por medio de su cuenta de Twitter.

Además, agregó que: "desafortunadamente, no me fue posible construir un equipo acorde con las circunstancias y me habría gustado tener el tiempo para desarrollar el proyecto al que fui invitado".